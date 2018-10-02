Кабмин выделил 136 миллионов на выплату зарплаты шахтерам - Волынец

Кабинет Министров Украины выделил 136 млн грн бюджетных средств на выплату зарплаты шахтерам.

Об этом 4 октября на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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«Из Кабинета Министров Украины поступила информация в устной форме, что Премьер-министр Владимир Гройсман подписал распоряжение Кабмина о выделении 136 млн грн бюджетных средств на выплату зарплаты шахтерам», – написал профлидер.

Он отметил, что эти средства будут выделены в соответствии с законом, которым предусмотрено до конца года внести изменения в бюджет Украины и дополнительно выделить 1,4 млрд грн на финансирование угольной отрасли.

«Разумеется, что эти 1.4 млрд только половина того, что крайне необходимо до конца года, а если учесть задолженность за предыдущие годы, то можно понять, что ситуация в области крайне сложная», – добавил Волынец.

Он выразил надежду, что эти 136 млн грн в пятницу уже пойдут шахтерам на зарплату.