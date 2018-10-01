Госстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в Украине

Самые высокие средние зарплаты по результатам августа 2018 года зафиксированы в Киеве – на уровне 13 659 гривен. Меньше всего получают жители Черновицкой области – в среднем 6 883 гривны.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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В разрезе сфер занятости самые высокие зарплаты платят работникам авиации – 41 395 гривен. В финансовой сфере средние зарплаты составляют 16 240 гривен, в сфере информации и телекоммуникаций – 14 482 гривны в месяц.

Хуже всего «зарплатные» дела обстоят в сфере здравоохранения и предоставления соцпомощи (5 830 гривен), а также в почтовой и курьерской деятельности – 5 403 грн.

В других сферах Госстат зафиксировал такие средние зарплаты:

- водный транспорт – 10 826 грн;

- наземный и трубопроводный транспорт – 10 285 грн ;

- складирование и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 11 639 грн;

- госуправление и оборона; соцстрахование – 13 784 грн;

- профессиональная, научная и техническая деятельность – 11 846 грн;

- промышленность – 9 838 грн;

- строительство – 8 247 грн;

- торговля; ремонт автотранспорта и мотоциклов – 9 473 грн;

- операции с недвижимостью – 7 541 грн;

- сельское, лесное и рыбное хозяйства – 7 735 грн;

- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 7 444 грн;

- искусство, спорт, развлечения и отдых – 7 251 грн;

- образование – 6 443 грн;

- временное размещение и организация питания – 6 113 грн;

- предоставление других видов услуг – в среднем 8 232 грн.

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