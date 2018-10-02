Агентство "Эксперт-Рейтинг" подтвердил долгосрочный кредитный рейтинг Укрсоцбанка на уровне "uaAAА" по национальной шкале

3 октября 2018 года, рейтинговое агентство “Эксперт-Рейтинг” подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО “УКРСОЦБАНК” на уровне “uaAAА” по национальной шкале. Банк или отдельный долговой инструмент с рейтингом “uaAAА” характеризуется наивысшей кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.

Решение о подтверждении рейтинга было принято по итогам работы Банка за II квартал 2018 года, а также на основании выводов, сделанных в результате анализа финансовой и статистической отчетности Банка за январь-август 2018 года.

РА “Эксперт Рейтинг” отмечает, что на протяжении всего анализируемого периода Банк полностью исполнял свои обязательства перед клиентами и кредиторами, имел адекватную капитализацию, а также обеспечивал прирост чистого процентного дохода.