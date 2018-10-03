В Днепре готовятся к открытию отремонтированной полосы Нового моста

В Днепре готовятся открыть движение по отремонтированной полосе Нового моста. 11 октября автомобилисты смогут проехать по правой полосе переправы, сообщает Сегодня.

В завершение капитального ремонта здесь осталось только убрать мусор, нанести разметку и перенести реверсные светофоры. После завершения работ на правой стороне строители планируют перекрыть на ремонт левую часть дороги.

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“Далее мы перейдем на другую половину, полностью закончить которую должны до 25-26 декабря. Только после этого Новый мост будет полностью открыт”, – отмечает заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

На время проведения работ правая сторона будет открыта только для общественного транспорта.