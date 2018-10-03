Минсоцполитики изменило правила выдачи справок переселенцам

Изменения касаются объема депозитов и наличия жилья на неоккупированной территории страны.

Правила оформления справок для внутренне перемещенных лиц (переселенцев из оккупированной РФ части Донбасса и из оккупированного Россией Крыма) обновили в Минсоцполитики, передает Сегодня.

Теперь размер депозита, который необходимо указывать, установлен на отметке “более 46 тысяч гривен”.

Также в заявлении нового образца нужно указывать, имеет ли кто-то из членов семьи в собственности жилье за ​​пределами временно оккупированных районов Донецкой или Луганской областей и в Крыму.

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