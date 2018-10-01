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Нацбанк утвердил новый список банков - участников валютной интервенции

Нацбанк утвердил новый список банков - участников валютной интервенции

Нацбанк не нуждается в покупателях доллара. Регулятор утвердил на четвертый квартал 2018 года новую 20-ку банков-партнеров, с которыми готов торговать валютой по запросу лучшего курса, из которой исключил ProCredit и внес вместо него Банк Альянс.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Причины рокировки не уточняются, лишь перечисляются базовые правила включения в список уполномоченных структур. Вероятно, ProCredit сократил объемы сделок на межбанке. Вторая версия — о том, что ProCredit мало продает доллара, а чаще всего покупает — сегодня мало обсуждалась.

Финансисты в принципе не сильно переживают на предмет попадания в списки под лучший курс. Поскольку механизм RFQ (Request for quotation) почти не используется Нацбанком с момента, как он стал торговать валютой в функционале Matching. Новый механизм славится тем, что дает возможность для анонимных покупок — без названий структур. Анонимность, конечно, условная, поскольку Нацбанк всегда выдают объемы его операций и нахрапистость сделок. Тем не менее чиновникам нравится игра в валютные «кошки-мышки», и они делают акцент на работе в Matching.

Механизм RFQ держат про запас, и 20-ку партнеров утверждают каждый квартал.

На октябрь-декабрь 2018 года она выглядит следующим образом:

  • Альфа-Банк
  • Банк Альянс
  • Банк Кредит Днепр
  • Банк Глобус
  • ИНГ Банк Украина
  • Индустриалбанк
  • Креди Агриколь Банк
  • ОТП Банк
  • Ощадбанк
  • Банк Пивденный
  • Приватбанк
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Сбербанк
  • Ситибанк
  • ТАСкомбанк
  • Укргазбанк
  • Укрэксимбанк
  • УкрСиббанк
  • Укрсоцбанк
По материалам УБР
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