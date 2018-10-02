Cколько нужно копить на квартиру в Украине: DOM.RIA сравнил цены и зарплаты (инфографика)

Откладывая среднюю зарплату 7 лет, украинец сможет купить себе однокомнатную квартиру.

Аналитический центр DOM.RIA подсчитал, сколько лет надо копить на 1-комнатную и 2-комнатную квартиры, откладывая одну среднюю зарплату. При подсчете мы брали объекты, которые продаются как на зпервичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Согласно исследованиям DOM.RIA, 62% желающих купить квартиры смотрят сначала на цену, а уже потом на год постройки.

Как мы считали или доллар по 28

За основу мы взяли семью из двух человек, которые получают среднюю зарплату в своем регионе и не снимают жилье. В таком случае один будет полностью откладывать зарплату на квартиру, а на деньги второго — будет жить семья. Данные по уровню средних зарплат в регионах Украины были взяты с Госстата. Для дальнейших расчетов мы брали среднюю стоимость квартир в регионах, которую перевели в гривны по курсу 28 грн 80 коп за $1.

По данным Аналитического центра DOM.RIA, “на однушку” дольше всего придется копить в таких областях, как Киевская — 11 лет, Одесская — 10 лет и Ровенская — 10 лет. Быстрее получится насобирать на квартиру в таких областях, как Кировоградская — 4 года, Черниговская — 5 лет и Запорожская — 5 лет.

В Киеве на однокомнатную квартиру не на окраине города придется копить 8 лет. На двухкомнатное жилье нужно потратить 12 лет.

Цены на недвижимость, которые приводит DOM.RIA — средние. Это значит, что можно найти квартиры подешевле либо торговаться. Также в зависимости от профессии и окладе срок накопления может как увеличиться, так и сократиться. Например, IT-специалистам понадобится вдвое меньше времени: их средняя зарплата в Украине, по данным itc.ua — $2 575. Сложнее всего копить начинающим специалистам и бюджетникам, зарплаты которых часто не дотягивают к средним по регионам.