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Укрпочта погасила долг перед банком Януковича со скидкой 20%

Укрпочта погасила долг перед банком Януковича со скидкой 20%

Государственная Укрпочта погасила свою задолженность перед «Всеукраинским банком развития» на 10,2 миллиона долларов, добившись скидки в 1,8 миллиона долларов. Таким образом, фактически компания заплатила 8,4 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

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«Укрпочта отвечает по всем взятым финансовым обязательствам перед кредиторами и партнерами. Компания окончательно выплатила финансовые обязательства «предшественников», подтвердила статус платежеспособности и сейчас не имеет просроченных выплат по кредитным обязательствам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит Укрпочта взяла еще в 2013 году у «Всеукраинского банка развития». Данный банк был признан неплатежеспособным в 2014 году. С того времени руководство Укрпочты проводило переговоры с Фондом гарантирования вкладов физических лиц о погашении кредитной задолженности.

По материалам hromadske.tv
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