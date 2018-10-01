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УкрСиббанк предупредил о временных ограничениях по картам

УкрСиббанк предупредил о временных ограничениях по картам

УкрСиббанк 5 и 6 октября меняет номера карточных счетов клиентов.

Как сообщает пресс-служба банка, изменение карточных счетов, возможно, приведет к временным ограничениям операций с картами банка в терминалах, банкоматах, кассах и в сети Интернет, а также в Ukrsib online.

“Всем клиентам автоматически будут открыты новые карточные счета с сохранением всех условий предыдущего счета: автоматически перенесены все остатки на счетах, лимиты овердрафтов, расходные лимиты по платежным картам или счетам, услуги и сервисы, тарифные условия”, – отметили в банке.

Выбрать кредитную карту других банков также возможно на нашем портале. Для этого мы создали специальный Сервис для выбора кредитных карт

Выбрать кредитную карту

По материалам Финансовый клуб
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