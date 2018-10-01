Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 50 0

В "Нафтогазе" сообщили, когда подпишут договоры на газоснабжение с "Киевтеплоэнерго"

В "Нафтогазе" сообщили, когда подпишут договоры на газоснабжение с "Киевтеплоэнерго"

НАК “Нафтогаз Украины” подпишет договоры с “Киевтеплоэнерго” на поставку газа после заседания суда, которое назначено на 10 октября.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления “Нафтогаза” Сергей Перелома журналистам после селекторного совещания.

Читайте також: Гройсман сообщил, когда у жителей Киева появится горячая вода

“Суд назначен на 10 октября. Я надеюсь, заключим мировое соглашение. То есть технически, через два дня после заседания суда, я считаю, что это (подписание договоров на поставку газа — ред.) возможно”, — отметил зампред правления НАК.

По его словам, стороны уже разработали предварительные договоренности, поэтому, по его мнению, договор о поставках газа в “Киевтеплоэнерго” может быть подписан уже на следующей неделе.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018