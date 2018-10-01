В "Нафтогазе" сообщили, когда подпишут договоры на газоснабжение с "Киевтеплоэнерго"

НАК “Нафтогаз Украины” подпишет договоры с “Киевтеплоэнерго” на поставку газа после заседания суда, которое назначено на 10 октября.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления “Нафтогаза” Сергей Перелома журналистам после селекторного совещания.

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“Суд назначен на 10 октября. Я надеюсь, заключим мировое соглашение. То есть технически, через два дня после заседания суда, я считаю, что это (подписание договоров на поставку газа — ред.) возможно”, — отметил зампред правления НАК.

По его словам, стороны уже разработали предварительные договоренности, поэтому, по его мнению, договор о поставках газа в “Киевтеплоэнерго” может быть подписан уже на следующей неделе.