По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (37,762 млн и 38,207 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 35). Максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,10-28,11 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 87 активных заявок по доллару на сумму более 75,969 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,1300 – 10 000

28,1200 – 1 500

28,1000 – 20 000

28,1000 – 5 000

28,1000 – 8 800

28,1000 – 1 000

28,0800 – 100 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0700 – 6 000

28,0800 – 5 000

28,0800 – 20 000

28,0900 – 20 000

28,0900 – 12 000

28,0900 – 10 000

28,0900 – 12 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1097 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0571 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.