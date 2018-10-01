В отношении Facebook начато расследование после утечки данных

Ирландская комиссия по защите данных (IDPC), главный регулятор в Евросоюзе в сфере защиты данных, инициировала расследование в отношении соцсети Facebook после утечки данных, которая затронула почти 50 млн аккаунтов.

«В ходе расследования пройдет проверка Facebook на выполнение ею обязательств по введению соответствующих технических и организационных мер, которые обеспечивают безопасность персональных данных, попавших в обработку»,— говорится в заявлении комиссии.

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По данным The Wall Street Journal, соцсеть может быть оштрафована примерно на $1,6 млрд. Газета отмечает, что это будет первый масштабный прецедент реального применения нового европейского закона о защите данных (GDPR).

Об утечке данных соцсети стало известно на прошлой неделе. Уязвимость была в коде, который связан с функцией «посмотреть как». Она открыла возможность украсть «маркеры доступа», при помощи которых можно завладеть аккаунтами пользователей. Facebook сбросила маркеры 90 млн аккаунтов (40 млн аккаунтов — в качестве «меры предосторожности»), устранив уязвимость.