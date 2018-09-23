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Facebook грозит более 1,5 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов, - Daily Mail

Facebook грозит более 1,5 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов, - Daily Mail

Американской компании Facebook грозит более 1,5 млрд долларов штрафа за взлом аккаунтов. Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, Facebook могут оштрафовать на 1,25 млрд фунтов стерлингов (около 1,62 млрд долларов) после того, как хакеры получили доступ к 50 млн аккаунтов. Daily Mail отмечает, что доступ к аккаунтам стал возможным благодаря опции, которая позволяет пользователям увидеть свой профиль таким, как его видят другие.

Издание в своих расчетах ссылается на то, что согласно новому законодательству ЕС, компании, которые его нарушают, должны уплатить до 4% общей суммы своих доходов. В прошлом году Facebook получила около 40 млрд долларов прибыли.

По материалам РБК-Украина
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