Межбанк: доллар к 28,16/28,19 уронили активные продажи СКВ экспортерами на фоне пассивности нерезидентов

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,23/28,27 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневой ликвидности, где наметилось «смягчение» монетарной жесткости. Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 012,4 млн грн к отметке 50 962,6 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Не исключено, Казначейство возобновило компенсацию НДС, дробя остаток своего долга на мелкие порции.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.04 Киева заметно понизились, обосновавшись на уровне 28,17/28,20 UAH/USD, намекая на терминацию репатриации дивидендов нерезидентами и «одиночество» экспортеров на валютном рынке.

К 10.41 Киева ситуация на межбанке выровнялась в баланс спрос/предложение появившимися несмелыми покупками СКВ: 28,18/28,20 UAH/USD.

Около 11.04 количество продавцов СКВ на межбанке заметно выросло, уронив цену «американца» до 28,16/28,19 UAH/USD. На моменте нерезидентов на рынке не видно.

К 11.18 цены безналичного «американца» на межбанке вошли в полосу стабильности, не покидая цифру 28,16/28,19 UAH/USD на фоне ситуативного равновесия спроса и оферов СКВ.

Дополуденная коррекция доллара на межбанке , спорадически прерываемая периодами относительной стабильности, сопровождалась стабилизацией ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 17,00/18,00% годовых. Эта застывшая динамика пребывает в противоречии с заметно выросшими объемами остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,230 / 28,270

евро – 32,566 / 32,612

российский рубль – 0,4293 / 0,4302

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1488 / 1,1489

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