Как изменятся правила игры на валютном рынке в 2019 году

26 сентября в Киеве прошел Первый украинский валютный форум, организованный финансовым порталом «Минфин» и BankOnline. Ключевой темой обсуждения стала новая система валютного регулирования, которая начнет работать в Украине с 7 февраля 2019 года. Что ожидает игроков валютного рынка после вступления в силу нового Закона «О валюте и валютных операциях», объясняли представители Нацбанка, Верховной Рады и финансовые эксперты.

На мероприятии собралось порядка 200 человек: помимо сотрудников банков и финансовых компаний, в форуме участвовали представители бизнес-сообщества, крупных компаний – экспортеров.

Михаил Довбенко - соавтор закона о валюте, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Депутат поделился нюансами нового законодательства и подчеркнул необходимость привлечь к обсуждению процесса валютной либерализации не только НБУ, но и другие госорганы, в частности Государственную фискальную службу.

Нацбанк был представлен командой из четырех спикеров

Открыла форум Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя правления НБУ. В своей вступительной речи она подчеркнула, что новый закон расширит доступ населения к финансовым услугам и поможет вывести экономику из тени. По ее словам, сейчас нормы валютного регулирования разбросаны в 56 разных нормативных актах. После вступления в силу Закона о валюте, рынок будет ориентироваться на 7 широких регуляций.

Эмал Бахтари, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ, отметил, что валютная либерализация будет плавной, ожидать мгновенного снятия всех ограничений не стоит. «С февраля НБУ переходит от валютного надзора к валютному контролю: это значит, что регулятор будет просто следить за тем, чтобы установленные ограничения исполнялись», – озвучил он позицию регулятора.

Сергей Савчук, заместитель департамента лицензирования НБУ, поделился информацией, каким учреждениям больше не будет нужно получать валютные лицензии в следующем году. В эту группу, в частности, войдут банки, профучастники фондового рынка, депозитарные учреждения.

Виталий Черняк, начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ, рассказал о самых распространенных финансовых схемах, которые выявил регулятор. В их числе – транзитные операции, обналичивание средств и вывод капитала. Только за 2017-2018 гг. суммарный объем таких схем превысил 33 млрд грн.

Экспертное мнение

Виталий Шапран, главный финансовый аналитик «РА «Эксперт-Рейтинг», представил позитивные прогнозы по конъюнктуре внешних рынков в 2018-2019 гг. По его мнению, преградой на пути развития валютного рынка могут стать внушительные размеры неофициального сектора экономики: объемы теневых сделок в Украине составляют $25-30 млрд.

Тарас Козак, президент инвестиционной группы «Универ», отметил, что биржевая торговля валютой должна стать одним из первоочередных направлений эволюции рынка: существующие сейчас объемы торговли в 10 раз меньше возможных.

Сергей Паперник, руководитель практики FinTech юридической компании Evris считает, что развитие финтех-рынка в Украине активизирует запуск обмена валюты онлайн, а также даст возможность небанковским учреждениям открывать счета и выпускать электронные деньги.

Роман Сульжик, бывший трейдер JP Morgan и Deutsche Bank, напомнил, что теперь вопрос валютных ограничений полностью находится в ведении НБУ. А значит, участники рынка получили возможность непосредственно влиять на процессы валютного регулирования.

В выставочной зоне форума участники тестировали работу первого в Украине валютомата от компании 3S. Этот аппарат позволяет автоматически обменивать доллар/евро на гривны и обратно. Уже через несколько недель первые такие аппараты появятся в киевском аэропорту Жуляны и ЦУМе.

Напоследок отметим, что Первый украинский валютный форум прошел при поддержке Всеукраинской ассоциации финансовых компаний (ВАФК), юридической компании Evris и национального платежного сервиса UAPAY.

Медиа-партнерами форума выступили: Finance.ua, PaySpaseMagazine , ассоциация банков Украины НАБУ , ассоциация платежных систем UAPS , Центр экономической стратегии , FinancialClub , ЛИГА ЗАКОН и Prostobank.ua.