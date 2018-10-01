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Канада создала новый центр по кибербезопасности

Канада создала новый центр по кибербезопасности

В Канаде начал работать новый специальный орган по безопасности кибернетического пространства.

Об этом объявили в Министерстве обороны Канады.

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“Канадский центр по кибербезопасности станет главным источником официальной информации и советов для канадских предприятий, владельцев и операторов критической инфраструктуры и всех канадцев. Эксперты Центра будут сотрудничать с партнерами в академической и частной сферах с целью борьбы со сложнейшими кибернетическими вызовами, которые возникают перед Канадой”, – заявили в Минобороны.

Новый орган будет создан в рамках Центра безопасности коммуникаций – канадской спецслужбы, ответственной за внешнюю радиоэлектронную разведку, защиту правительственных электронных информационных и коммуникационных сетей и криптографию.

В Минобороны добавили, что в следующем году новый Центр переедет в открытое для общественности помещение в Оттаве, откуда будет выполнять работу по информированию и кибернетической защите канадцев, а также по разработке специализированных защитных кибертехнологий.

По материалам УКРИНФОРМ
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