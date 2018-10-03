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Украина подпишет с Испанией конвенцию об избежании двойного налогообложения

Украина подпишет с Испанией конвенцию об избежании двойного налогообложения

Президент Петр Порошенко уполномочил и.о. министра финансов Оксану Маркарову на подписание конвенции между Украиной и Испанией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении налоговых уклонений.

Соответствующее распоряжение №167 / 2018-рп опубликовано на сайте главы государства.

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“Уполномочить первого заместителя министра финансов Украины Маркарову Оксану Сергеевну на подписание Конвенции между Украиной и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и Протокола к ней”, – отмечается в документе.

По материалам УКРИНФОРМ
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