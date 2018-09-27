В Нафтогазе озвучили план "Б", если "Северный поток-2" все-таки заработает.

Украина направила в Международный суд соответствующий иск, на случай, если “Северный поток-2” заработает.

Об этом заявил главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

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“Мы подали соответствующий иск в Арбитраж – это 12 млрд долларов. Это как раз сумма, которая отражает компенсацию ущерба, который понесет Украина, если будет построен “Северный поток-2” и мощности украинской ГТС не будут применены. Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности. Поэтому мы можем сейчас требовать пересмотра тарифа. Именно это мы и делаем. Но есть еще европейские правила установления этого тарифа. И они позволяют соответственно отразить эффект от неиспользования украинской ГТС 2019 года”, – говорит Витренко.

Он уточнил, что в этом случае сам уровень тарифа не имеет никакого практического значения, т.к. решение будет принято уже после того, как закончится контракт, поэтому речь идет просто о компенсации недополученной тарифной выручки. И эта компенсация составляет более 12 млрд долларов.