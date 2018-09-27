С октября в Украине действует новый порядок назначения страховых выплат пострадавшим на производстве

Изменился порядок назначения страховых выплат пострадавшим на производстве.

Об этом сообщила пресс-служба исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

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“Вступила в силу новая редакция Порядка назначения, перерасчета и проведения страховых выплат, осуществляемых Фондом социального страхования Украины. Действие указанного Порядка распространяется на пострадавших от несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, а также лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае потери кормильца. На сегодня таких лиц почти 207,7 тыс. Документ был утвержден решением правления Фонда от 19 июля 2018 года, обновленная редакция вступила в силу с 1 октября 2018 года”, – говорится в сообщении.

Порядок усовершенствовал механизм назначения, перерасчета и проведения рабочими органами исполнительной дирекции Фонда и их отделениями страховых выплат. В частности, новой редакцией предусмотрен перерасчет размера ежемесячных страховых выплат семьям погибших на производстве в случае смерти одного из членов семьи.

Также, согласно принятого Порядка, с 1 октября за период между окончанием одного учебного заведения и вступлением в другое детям, родители которых погибли на производстве, Фонд будет проводить ежемесячные страховые выплаты.

В частности, страховые выплаты не будут приостанавливаться в летний период между окончанием школы и поступлением в вуз на дневную форму обучения и тому подобное.