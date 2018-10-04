На лечение украинцев за рубежом направили еще более 100 млн гривен

Кабинет министров Украины на заседании 3 октября направил еще 101 млн гривен на лечение украинцев за рубежом. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, дополнительные средства на лечение за границей выделили за счет снижения финансирования по программе фингарантий медицинского обслуживания населения (75 млн гривен), программе долговых обязательств по кредитам (более 13 млн гривен) и за счет накоплений на пилотный проект по трансплантации (более 34 млн гривен). В пояснительной записке отмечается, что на сегодня 91 гражданин Украины нуждается в лечении за рубежом.

Также сообщается, что часть перераспределенных средств также направят на внедрение диагностики и лечения с использованием экспериментальных и новых медицинских технологий, а также на оказание специализированной и высокоспециализированной медпомощи в больницах.