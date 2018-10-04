Как США выдает визы украинцам: статистика Госдепа за 10 лет (таблица)

На сайте Госдепартамента США есть подробная статистика о выдаче виз по типам за последние 17 лет. Мы выбрали несколько основных типов виз за годы с 2007 по 2017 для Украины, а также общую статистику за последние годы по стране, и вот что получилось:

Тенденции в выдаче разрешительных документов на въезд в США прокомментировал американский иммиграционный адвокат Cемен Гладин из White Summers Caffee & James.

В1/В2 (бизнес-визит/туризм). Эта виза не позволяет работать в США, и в целом с таким типом виз юрист работал немного, однако, по его словам, на уровне неофициальных наблюдений, политика и практика выдачи этой визы ужесточилась.

«Доходит до того, что людям с уже выданной В1/В2 ее отзывают. Слышал о человеке, которого вызвали в посольство, попросили паспорт и аннулировали визу, потому что Пенсионный фонд Украины не подтвердил отчислений на его счет от заявленного работодателя в Украине – это было трактовано как обман при получении визы изначально и отсутствие связей, удерживающих на родине», – говорит юрист.

О1 (виза для экстраодаренных людей). С этим типом виз юрист часто работает. По его словам, при получении одобрения от местного МВД (US Dept. of Homeland Security/US Citizenship аnd Immigration Services) статистика приближается к 100% успеху в посольстве.

Е2 (виза для инвесторов из стран с подписанными с США торговыми соглашениями). По словам Гладина, в отличие от других виз, ее можно получать и без одобрения “местного МВД” или получить изменение статуса внутри США. Однако, в отличие от других рабочих виз, это решение не будет являться «прецедентным» для посольства, поэтому даже при одобрении изменения статуса на Е2, при необходимости пересечения границы, все равно надо получать прямое одобрения в посольстве/Госдепе. По этому типу виз – статистика неутешительная.

«Проблемы с Е2 в необходимости показывать, что средства на инвестицию были честно заработаны (чаще всего, показав уплату налогов) – что, по вполне понятным причинам, в Украине бывает сложно. Поэтому мы предпочитаем изменять статус внутри США без дальнейших международных разъездов – статистика изменения статуса в США – 100% успех», – говорит юрист.

H-1B (виза для профессионалов, едущих на профессиональную работу в США) – по словам Гладина, с ней в принципе много проблем, но неодобрений Госдепом в Украине не бывает.

J-1 (визитер по обмену) – зачастую используется как временная замена визы H-1B – по этому типу виз статистика негативная.