В Украине отныне официально разрешено вставлять стекло на балконах

С 1 октября в Украине разрешено остекление балконов и лоджий выше 3-го этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.

О вступлении в силу обновленных государственных строительных норм (ГСН) по проектированию жилых домов сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Читайте также: Новые строительные нормы запрещают проектировать автостоянки на тротуарах

“Важное изменение, вступившее в силу с 1 октября этого года – возможность остекления балконов при проектировании многоэтажек. Надеюсь, что с его введением мы избавимся от еще одной советской привычки – самовольно стеклить балконы. И это урегулирует ситуацию с эстетическим видом наших домов”, – сказал он.

Парцхаладзе пояснил, что ранее, согласно старым нормам, остекление балконов в многоэтажках при их проектировании происходило только на 1-3 этажах, из-за чего многие граждане делали это самостоятельно.

“Люди заселялись в новую квартиру и потом стеклили балконы своими силами, нередко портя внешний вид домов. Как следствие – имеем застекленные вразнобой балконы на фасадах, а еще хуже – ужасные пристройки, которые могут угрожать безопасности других жителей и прохожих”, – отметил он.

Согласно изменениям в ГСН, остекление разрешено делать на балконах и лоджиях шириной не менее 1,2 м.

“При этом площадь остекления должна составлять не менее 50% от площади наружных стен балконов, а окна должны обустраиваться с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываться на сторону балкона. Такие требования необходимы, чтобы повысить безопасность людей в случае возможных чрезвычайных ситуаций”, – пояснил замминистра.