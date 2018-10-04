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ГРС инициирует разработку процедур экоконтроля в морпортах

ГРС инициирует разработку процедур экоконтроля в морпортах

Государственная регуляторная служба Украины планирует обратиться к Кабмину с предложением срочно инициировать разработку и принятие нормативно-правовых документов по упорядочиванию процедуры экологического контроля в морских торговых портах Украины.

“Необходимо активно включиться в изменение законодательства. Плюс нужно проработать, каким образом мы можем остановить беспредел в портах”, — сказала глава ГРС Ксения Ляпина по итогам встречи с представителями бизнеса и госчиновниками относительно ситуации с экологическим контролем в морпортах.

По ее словам, необходимость их принятия обусловлена как участившимися жалобами бизнеса на злоупотребления чиновников экоинспекции, так и принятием законопроекта №7010, который предусматривает перераспределение полномочий госорганов в этой сфере. В частности, функция радиологического контроля передается Госпогранслужбе.

“Экологические службы в морпортах пользуются несовершенством законодательства, выстраивают схемы для незаконного обогащения. От этого страдают суда и грузоотправители, растет стоимость фрахта, происходят задержки с отгрузкой”, — сказал Александр Каленков, президент “Укрметаллургпрома” в ходе заседания рабочей группы в Государственной регуляторной службе.

По материалам Дело
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