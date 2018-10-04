Стало известно, сколько теряет бюджет из-за нелегального топлива

Государственный и местные бюджеты Украины в 2018 году недополучат около 10 млрд грн из-за нелегальной продажи топлива.

“Нефтегазовая ассоциация Украины” подготовила ряд законопроектов и инициатив, которые помогут устранить нелегалов с топливного рынка. Об этом сообщила руководитель фискального комитета “Нефтегазовой ассоциации Украины” Неля Привалова.

“С нарушениями работает по меньшей мере 1,5 тысячи заправок. Объем реализации топлива через нелегальные пункты, работающие без разрешительной документации, в месяц составляет порядка 40 тысяч тонн. Прогнозные потери государственного и местных бюджетов в 2018 году от работы нелегального рынка составят около 10 млрд грн”, — рассказала Неля Привалова.

Ссылаясь на данные ассоциации, она добавила, что теневой рынок в сегменте дизельного топлива достигает 20%, сжиженного газа — от 30% до 50% в зависимости от региона.

Представитель ассоциации уточнила, что нелегальные заправки работают без оформления документов на земельный участок, без официального трудоустройства работников и с нарушением правил безопасности. В то же время порог входа в этот “бизнес” — чрезвычайно низкий.

“Если построить легальную заправку стоит около $2,5 млн, то поставить нелегальную “бочку” — $20-30 тысяч”, — уточнила она.