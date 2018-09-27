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Marks and Spencer объявил о запуске своего платежного сервиса

Marks and Spencer объявил о запуске своего платежного сервиса

Британский бренд Marks and Spencer объявил о запуске своего платежного сервиса Mobile, Pay, Go, который станет доступным в шести продуктовых лондонских магазинах перед Рождеством.

Приложение позволит клиентам совершать покупки и оплачивать их через мобильные телефоны, не подходя к кассе. По словам представителей компании, такая технология позволит людям быстро делать покупки, не тратя время в очереди. Например, полноценный обед можно будет купить за 40 секунд.

Клиенты просто открывают приложение Marks and Spencer, сканируют товары, а затем платят со своего iPhone с помощью Apple Pay или карты, которая связана с учетной записью M&S.com.

Такое приложение будет особо актуально в обеденное время: в Waterside Simply Food 60% транзакций происходит между 12:00 и 14:00.

Представитель Marks and Spencer, Саша Беренджи, рассказала о плюсах такого приложения: “Наши клиенты — особенно те, кто приходят к нам на обед — настолько заняты, что любой способ, который может ускорить покупки, — это огромная выгода для них”.

По материалам internetua.com
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