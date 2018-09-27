Президент Сербии поддержал российский газопровод в обход Украины

Сербия считает необходимым иметь дополнительный газовый поток из России. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщают сербские СМИ.

По мнению Вучича, дополнительный газопровод понадобится из-за роста потребления газа в Сербии и “в случае проблем” с транзитом через Украину.

“Мы бы обеспечили поступления газа через Болгарию из “Турецкого потока”, – заявил Вучич.

Напомним, “Турецкий поток” – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год.

В РФ ранее заявили, что строительство “Турецкого потока” на российской территории завершено. Укладка труб вошла в экономическую зону Турции. Планируется, что строительство первой нитки “Турецкого потока” в целом закончится уже в марте 2018 года, а второй — в 2019 году.

“Турецкий поток” будет стоить Кремлю 11,5 млрд евро.

По данным “Нафтогаза”, запуск газопровода “Турецкий поток” лишит Украину 0,5 млрд долларов ежегодных доходов от транзита газа.