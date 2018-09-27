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Спрос на новое авто в Украине просел на 14%

Спрос на новое авто в Украине просел на 14%

По подсчетам Укравтопрома, в сентябре украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на 14% меньше в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. В сравнении с августом-2018 спрос снизился на 8%.

В сентябре самыми популярными стали автомобили Toyota, их приобрели 918 украинцев. Однако это почти на 20% меньше в сравнении с сентябрем прошлого года.

На втором месте Renault с показателем 697 автомобилей, спрос уменьшился на 2%.

Третье место занимает Volkswagen — украинцы приобрели 501 новый автомобиль этой марки, что на 34% меньше в сравнении с сентябрем-2017. Четвертое место у KIA — 436 автомобилей, что на 5% меньше чем годом ранее.

Замыкает сентябрьскую пятерку лидеров корейская марка Hyundai, автомобили которой купили 407 украинцев, что на 2% больше, чем годом ранее.

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По материалам Hubs
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