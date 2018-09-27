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Украина начала расследование импорта автомобилей из Узбекистана

Украина начала расследование импорта автомобилей из Узбекистана

Межведомственная комиссия Украины по международной торговле начала антисубсидиарное расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана. Об этом ведомство сообщило в газете “Урядовый курьер”.

Расследование начато на основании жалобы отраслевой ассоциации Укравтопром.

Отмечается, что в жалобе было приведено достаточно информации, свидетельствующей о том, что узбекские производители легковых автомобилей могли получать субсидии от правительства Узбекистана и пользоваться отдельными льготами таких субсидий.

В сообщении сказано, что в течение периода расследования (2015-2017 гг.) произошел значительный рост объемов импорта автомобилей из Узбекистана: в абсолютных показателях – на 760,7%, относительно потребления и производства в Украине – на 440,7% и 957,7% соответственно.

Цены импорта автомобилей были ниже цен заявителя.

Проведение расследования было поручено Министерству экономического развития и торговли.

В течение 30 дней с момента публикации объявления Минэкономики осуществит регистрацию заинтересованных сторон и рассмотрит требования по слушаниям.

По материалам НВ
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