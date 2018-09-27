Межбанк: доллар закрепился на уровне 28,30/28,32 покупками нерезидентов и продажами экспортеров

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,27/28,29 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно приподнялись, обосновавшись на уровне 28,31/28,36 UAH/USD, намекая на пролонгацию вернувшегося накануне на рынок «бычьего» тренда.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации сжатия гривневой ликвидности, хотя и с заметным замедлением. Об этом дали понять понизившиеся с уровня 48 054,6 млн грн к отметке 48 012,4 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Снова Казначейство не компенсировало НДС. По логике, на межбанке цены «американца» попытаются поднять своими покупками нерезиденты. Они самые ранние пташки на рынке.

Это подтвердили непосредственные участники сессии, добавив, что по состоянию на 10.15 у «варягов» не хватило сил поднять цену доллара выше отметки 28,30/28,33 UAH/USD. Потому что появились предложения экспортеров.

С 10.30 экспортеры на межбанке начали «придерживать» валюту, вызвав ее подорожание до 28,33/28,36 UAH/USD по состоянию на 10.48 Киева.

К 11.13 цены безналичного «американца» на межбанке немного понизилась, обосновавшись на отметке 28,30/28,32 UAH/USD на фоне выросших оферов СКВ со стороны появившихся на рынке системных игроков.

Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке , остановленное оферами экспортеров, выручка которых начала поступать из-за рубежа в выросших объемах, сопровождалась стабилизацией ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, не тронувшихся с уровня 17,00/18,00% годовых. Эта застывшая динамика гармонирует с остановкой снижения остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,270 / 28,290

евро – 32,603 / 32,624

российский рубль – 0,4324 / 0,4332

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1571 / 1,1572

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