Renault представила роскошный футуристичный беспилотник EZ-Ultimo (авто)

Компания Renault построила 5.8-метровый концепт электрического беспилотника EZ-Ultimo, оснащенного системами автономного управления четвертого уровня. Салон пассажирского шаттла отделан натуральным деревом, кожей и мрамором, пишет Сегодня.

В длину Renault EZ-Ultimo сопоставим с Rolls-Royce Phantom. Концепт-кар получил кузов с большой сдвижной боковой дверью и стеклянной секцией крыши, откидывающейся вверх.

Почти шестиметровая “гостиная на колесах” укомплектована одним электромотором, приводящим в движение переднюю ось. В шасси 4Control поворачиваются все четыре колеса. Активная подвеска приподнимает кузов на несколько сантиметров для преодоления “лежачих полицейских”.

Габаритная длина концепта — 5700 мм, ширина — 2200 мм, высота — 1350 мм. Размер колесной базы — 3880 мм. Снаряженная масса — 1800 кг.

В салоне нет рулевого колеса, педалей и других традиционных элементов управления. Системы автоматического управления четвертого уровня позволяют беспилотнику самостоятельно передвигаться по определенным маршрутам.

Интерьер резко контрастирует с внешним оформлением концепта. Трехместный салон шоу-кара отделан в стилистике классических моделей французской марки довоенного периода с использованием натуральной кожи, дерева и мрамора. Здесь установлен диван, кресло и журнальный столик. Есть большой сенсорный дисплей, с которого осуществляется управление функциями автомобиля, беспроводная зарядная станция для мобильных гаджетов и Wi-Fi. Дополняют картину решетки на окнах, призванные обеспечить пассажирам конфиденциальность.

Характеристики силовых агрегатов новинки остались неназванными. Запас хода заявлен в 500 км.