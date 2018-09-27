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Во Франции агент спецслужб продавал гостайны за биткоины

Во Франции агент спецслужб продавал гостайны за биткоины

Сотрудник спецслужб был арестован во Франции на прошлой неделе по обвинению в продаже государственных секретов в дарк-вебе за биткоины, сообщает Сегодня.

Агенту Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI), имя которого не называется, было предъявлено обвинение в прошлую среду, а двумя днями позднее он был задержан, после того как, предположительно, продал информацию экономического характера и сфальсифицировал административные документы.

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Агент сотрудничал с участниками организованной преступной группировки и специалистами по экономике. Вместе с тем, деятельность участников схемы не была связана с терроризмом.

Сотрудники Центрального директората уголовной полиции первыми обнаружили признаки возможной утечки. Затем представители DGSI использовали персональный код агента, чтобы отследить его активность в сети. В частности, служба внутренней безопасности ведомства установила “источник происхождения запросов к файлам” во время расследования.

После ареста OCRIEST или служба, занимающаяся вопросам нелегальной иммиграции, раскрыла криминальную сеть, с которой сотрудничал подозреваемый.

За какую сумму и какие секреты продавал агент, неизвестно, однако если он будет обвинен по всем статьям, то ему может грозить тюремное заключение и штраф до 100 000 евро.

По материалам Сегодня
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