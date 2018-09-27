Нацдепозитарий вдвое повышает тарифы на свои услуги

Национальный депозитарий Украины предложил принципы построения новой тарифной модели в 2019 году, которая вступит в силу с момента запуска в работу нового ПО.

При формировании тарифной модели используется подход, который позволит в течение нескольких лет достичь операционной самоокупаемости. Для этого, по расчетам экспертов НДУ, с момента запуска ПО необходимо повышение стоимости услуг более чем в 2 раза.

«В основе новой тарификации лежит формирование справедливой стоимости относительно затрат ресурсов на обслуживание того или иного формата счета, и выбранная депозитарным учреждением модель работы с Центральным депозитарием. Существующие тарифы пока не позволяют НДУ выйти на уровень безубыточности операционной деятельности. Для этого потребуется несколько лет, с момента запуска нового ПО, при условии повышения стоимости услуг и сохранения стабильного экономического развития Украины», – идет речь в сообщении.