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"Интерсити" из Киева в Запорожье будут курсировать каждый день

"Интерсити" из Киева в Запорожье будут курсировать каждый день

Из Киева в Запорожье в течение всего октября будут каждый день ходить поезда “Интерсити+” № 736/735. Об этом заявили в пресс-службе ПАО “Укрзализныця”.

Дополнительные рейсы назначены на 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 октября 2018 года, по вторникам и субботам. “В октябре поезд будет курсировать ежедневно, кроме 2 октября”, – подчеркнули в “Укрзализныце”.

Напомним, поезд “Интерсити” Киев – Кривой Рог не будет курсировать до 16 октября 2018 года из-за проведения ремонтных работ по реконструкции контактной сети на перегоне Фундуклеевка – Цибулево.

Ранее мы писали, что “Укрзализныця” проводит продажу билетов на поезд “четырех столиц” Киев – Минск – Вильнюс – Рига. Глава УЗ Евгений Кравцов отметил, что цены на билеты пытались сделать “максимально доступными”. Поезд курсирует с 28 сентября.

По материалам Сегодня
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