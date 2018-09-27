В Германии определили условия для трудовых мигрантов из третьих стран

Правящая коалиция в Германии в ночь на вторник достигла компромисса в вопросе трудовой миграции из третьих стран.

Детали соглашения, которое должно быть оформлено в будущем законе о миграции, представили главы МВД Хорст Зеехофер, Минтруда Хубертус Гайль и Минэкономики Петер Альтмайер.

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«Первоочередной задачей было бы использовать внутренний потенциал и европейский рынок труда, однако этого недостаточно для стабилизации экономики: необходима иммиграция из третьих стран», – сказал министр внутренних дел Зеехофер.

Он уточнил, что потребность в квалифицированных рабочих сегодня больше, чем в ученых. Зеехофер анонсировал нововведение: те, кто приезжают в Германию в поисках трудоустройства, смогут находиться в стране в течение 6 месяцев. То, какие профессии будут требоваться, будет определять рынок труда. Важным условием является то, чтобы ищущие работу были в состоянии сами зарабатывать себе на жизнь, никакой «интеграции в социальные схемы» такие мигранты не получат.

Еще одно важное требование – знание немецкого языка. Предполагается ускорить процесс признания дипломов, а также создать возможности для претендентов получить языковую подготовку, в частности в институтах Гете в их странах.

Министр труда Гайль уточнил, что знание языка должно быть достаточным для общения и выполнения профессиональных обязанностей, но не обязательно “доскональным”.

Глава Минэкономики Альтмайтер назвал событие «хорошим днем для Германии и для немецкой экономики».

Планируется, что после принятия такого закона Германия станет более привлекательной для квалифицированных иностранных рабочих. Он также должен будет регулировать и контролировать приток искателей работы из стран, не входящих в ЕС.

Партии, входящие в правящую коалицию – ХДС, ХСС и СДПГ – подтвердили, что продолжат придерживаться принципа разделения между трудовой миграцией и политическим убежищем.