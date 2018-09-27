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Мэра итальянского города арестовали за содействие нелегальной миграции

Мэра итальянского города арестовали за содействие нелегальной миграции

В Италии полиция арестовала мэра итальянского города Риаче Доменико Лукано при содействии нелегальной миграции в Европе. Об этом пишет DW во вторник, 2 октября.

Отмечается, что Лукано уже год находился в поле зрения следственных органов, а глава МВД Маттео Сальвини уже неоднократно публично критиковал мэра Риаче.

Доменико Лукано арестовали сотрудники финансовой полиции и доставили 60-летнего политика в СИЗО. Задержанного обвиняют в содействии нелегальной миграции, а также в нарушениях при распределении контрактов на переработку мусора.

Кроме того, его сожительнице Тесфахун Лемлем полиция приказала покинуть пределы страны.

Лукано занимает пост мэра Риаче с 2004 года. В Италии он известен как борец за права беженцев и других мигрантов. Он руководил внедрением различных программ по приему и интеграции мигрантов. За эти и другие заслуги его в 2017 году удостоили Премии мира города Дрездена.

По материалам РБК-Украина
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