Цены на нефть на бирже в Нью-Йорке достигли почти четырехлетнего максимума

Растущая неопределенность на мировом нефтяном рынке привела к стремительному росту цен на бирже в Нью-Йорке.

Цена на нефть достигла пиковой отметки почти за 4 года, сообщает портал 3.nhk.or.jp.

“Цена на эталонную марку нефти WTI (West Texas Intermediate) в понедельник поднялась до отметки почти 76 долларов за баррель. Это самая высокая цена с ноября 2014 года”, – отмечается в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал международное сообщество прекратить импорт сырой нефти из Ирана до ноября. Это привело к росту цен на продукт во всем мире.

Санкции США в отношении Ирана – не единственный фактор роста цен. Ряд игроков рынка предполагают, что новое соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой также повысит спрос.