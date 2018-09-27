Рынок оборудования для облачной инфраструктуры вырос на 48%

По данным аналитической компании IDC, во втором квартале 2018 года выручка производителей от продажи оборудования для развертывания облачной инфраструктуры, включая серверы, системы хранения данных и Ethernet-коммутаторы, выросла на 48,4% в годовом исчислении и составили 15,4 млрд долларов.

С учетом динамики эксперты вновь пересмотрели в большую сторону прогноз по мировым расходам на облачную инфраструктуру в 2018 году и теперь ожидают, что они увеличатся более чем на 31% и достигнут 62,2 млрд долларов.

Также исследование показало, что расходы на оборудование для публичных облаков увеличились на 58,9%, до 10,9 млрд долларов.

Согласно оценке IDC, к концу текущего года расходы на публичные облака займут свыше 68% в общем объеме инвестиций в облачную ИТ-инфраструктуру.

Также в IDC отметили, что в целом расходы на облачную инфраструктуру в апреле-июне 2018-го составили 48,5% в общемировом объеме затрат на ИТ-оборудование, тогда как годом ранее соотношение было на уровне 43,5%.

Анализ рынка с географической точки зрения показал, что в минувшем квартале затраты на облачную инфраструктуру во всех регионах мира росли двузначными темпами.

Лучшую динамику в апреле-июне 2018-го демонстрировал Азиатско-Тихоокеанский регион (исключая Японию), где продажи увеличились на 78,5%. Кроме того, существенная прибавка зарегистрирована в Латинской Америке (+47,4%), США (44,9%) и Японии (35,8%).

Что касается расстановки сил между вендорами, то первое место по выручке от продажи оборудования для развертывания облачной инфраструктуры в минувшем квартале заняла компания Dell с результатом около 2,4 млрд долларов и рыночной долей 15,5%. По сравнению с аналогичным трехмесячным периодом 2017 года продажи у Dell увеличились на 66,4%, а рыночная доля – на 1,7 процентных пункта.

Наряду с Dell, в рейтинг IDC вошли HPE (1,67 млрд долларов; 10,8%), Cisco (1,02 млрд долларов; 6,6%), Lenovo (822 млн долларов; 5,3%) и Inspur (691 млн долларов; 4,5%).