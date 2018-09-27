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Округление сумм в чеках так и не заработало на практике - эксперт

Округление сумм в чеках так и не заработало на практике - эксперт

1 октября проходит три месяца, как начало действовать Постановление об округлении сумм, однако округление в чеках не происходит на практике, — сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Практические разъяснения фискальных государственных органов к постановлению НБУ — отсутствуют.

В Налоговом кодексе не предусмотрено операций округления, а бизнес опасается применения штрафных санкций за неправильное отражения сумм округления в бухгалтерском и налоговом учете.

Как ранее уже обсуждали, самое проблемное – применять округление к регулируемым (минимальным и максимальным) ценам и тарифам на коммунальные услуги. Поскольку, в меньшую сторону минимальные суммы округлять нельзя, а максимальные — в большую.

Например, это касается цен на алкоголь, табак и др. Поэтому возникает вопрос, каким должен быть алгоритм действий в данном случае, чтобы вся налоговая документация была оформлена верно и к бизнесу не возникало вопросов у органов государственной фискальной службы.

В Налоговом комитете Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что если вопрос коснется округления сумм по оплате коммунальных платежей, это ощутимо отразится на незащищенных слоях населения.

«Для них дополнительные расходы в месяц за счет округления могут составить даже 20-30 гривен — при покупке бытовых товаров, продуктов питания, оплате за коммунальные услуги. Например, для людей пенсионного возраста даже потраченные дополнительно 20 гривен в месяц являются существенными», — отметила координатор Налогового комитета ЕБА Наталья Артемчук.

По материалам Hubs
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