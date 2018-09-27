Межбанк: доллар подняли покупки нерезидентов, у которых начался сезон репатриации дивидендов

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,21/28,24 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.03 Киева заметно приподнялись, обосновавшись на уровне 28,26/28,28 UAH/USD, намекая на высоковероятную смену тренда с «медвежьего» на «бычий».

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 49 327,9 млн. грн. к отметке 48 054,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Получается, Казначейство в понедельник после обеда и во вторник с утра снова не компенсировало НДС. По логике, на межбанке цены «американца» вверх пытаются поднять своими покупками нерезиденты. Они самые ранние пташки на рынке.

Это подтвердили непосредственные участники сессии, добавив, что по состоянию на 10.17 у «варягов» не хватило сил поднять цену доллара выше отметки 28,26/28,28 UAH/USD.

Около 10.45 Киева у покупавших валюту для репатриации дивидендов нерезидентов хватило лишь на копеечный привес бидов – 28,27/28,28 UAH/USD.

К 11.16 цены безналичного «американца» на межбанке не тронулись с отметки 28,27/28,28 UAH/USD, удерживаясь на месте появившимися продажами «обязательной» части экспортной выручки, компенсировавшей покупки СКВ нерезидентами.

Дополуденное «зеленое» ралли на межбанке, остановленное оферами экспортеров, выручка которых начала поступать из-за рубежа в выросших объемах,

сопровождалась ростом ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 17,00/18,00% годовых. Эта динамика соответствует снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,21/ 28,23

евро – 32,73 / 32,76

российский рубль – 0,429/ 0,430

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