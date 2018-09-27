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В мессенджере Telegram нашли уязвимость

В мессенджере Telegram нашли уязвимость

В Telegram обнаружили уязвимость, из-за которой IP-адреса пользователей раскрывались во время звонков через десктопную версию.

Об этом сообщает Engadget.

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“Десктопное приложение Telegram пропускало как публичные, так и частные IP-адреса во время голосовых вызовов из-за своей одноранговой структуры”, – говорится в сообщении.

В мобильных версиях этот параметр можно изменить в настройках, однако в десктопных программах разработчики изначально не предусмотрели такую функцию.

Как отмечает издание, Telegram исправил проблему как в версии 1.3.17 beta, так и в версии 1.4, предоставив возможность отключить или ограничить специальный рабочий вызов.

Уязвимость нашел эксперт по кибербезопасности Дхирадж Мишра, за что получил 2 тысячи евро.

По материалам Економічна Правда
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