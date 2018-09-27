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В КНДР и Южной Кореи начали разминирование нейтральной полосы

В КНДР и Южной Кореи начали разминирование нейтральной полосы

Минеры Северной и Южной Корей приступили к разминированию разделяющей их демилитаризованной зоны, — сообщили в южнокорейском Минобороны.

Очищение территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов проводится в рамках достигнутых сторонами договоренностей о совместном поиске останков военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Во время первого этапа, который займет 20 дней, планируется разминировать зону в пограничном пункте Пханмунджом, где весной прошли переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После этого разминирование продолжится в уезде Чхорвон провинции Канвондо, где также будет организован поиск останков погибших. В военном ведомстве считают, что в демилитаризованной зоне может находиться несколько десятков тысяч мин.

По материалам Hubs
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