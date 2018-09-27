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Киев потратит на трамваи еще полмиллиарда гривен

Киев потратит на трамваи еще полмиллиарда гривен

КП «Киевпасстранс» объявило тендер на закупку 10 новых трамваев для столицы. Как и в минувшем году, город намерен приобрести удлиненные вагоны (не менее 26 метров), и требует от будущего поставщика создать в Киеве представительство для технического обслуживания подвижного состава. Общая заявленная сумма закупки – 430,5 млн. грн.

Таким образом каждый вагон обойдется городской казне в 43 млн. грн. Это дешевле, чем было в прошлом году: по результатам крупного тендера на поставку 40 трамваев, который выиграла польская Pesa, цена одного удлиненного вагона составила 45,33 млн. грн.

И это при том, что некоторые требования к трамваям заказчик увеличил. К примеру, если в прошлогоднем тендере они должны были проезжать на аккумуляторах 600 метров, то сейчас Киев требует минимум километр автономного хода. К тому же, кроме самих трамваев, производитель должен поставить транспортникам и запчастей к ним на 3 млн. грн. В прошлом году город требовал предоставить лишь каталоги с расходниками.

Зато «Киевпасстранс» пересмотрел свои ожидания в отношении срока гарантии. Его сократили с 36 до 24 месяцев.

В остальном, требования к новым трамваям в точности соответствуют условиям прошлогодней закупки. И если город найдет вагоны по указанной цене, в Киеве появится еще десяток трехсекционных современных трамваев с низким полом и кондиционерами. Аукцион по выбору поставщика состоится 4 декабря 2018 года.

По материалам УБР
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