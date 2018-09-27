Renault планирует строительство крупнейшего резервуара энергии в ЕС

Компания Renault построит крупнейшее в Европе резервное хранилище энергии на основе аккумуляторов для электромобилей, — пишет ITC.

Проект Advanced Battery Storage с мощностью 70 МВт и емкостью 60 МВтч планируют завершить к 2020 году.

Хранилище разместят на нескольких площадках на территории Франции и Германии, первыми уже в начале 2019 года станут фабрики Renault в Дуэ и Клеоне (Франция), а также бывший угольный завод в Северном Рейне-Вестфалии (Германия).

Всего на трех участках планируют разместить порядка 2 000 электромобильных батарей, что суммарно позволит обеспечить емкость в 60 Мвтч, чего достаточно для потребностей порядка 5 000 среднестатистических европейских домохозяйств.

Основной задачей резервного хранилища энергии Advanced Battery Storage станет балансировка уровней выработки и потребления энергии в различное время суток.