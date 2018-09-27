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Нобелевскую премию по медицине дали за новый метод терапии рака

Нобелевскую премию по медицине дали за новый метод терапии рака

Исследователи Джеймс Эллисон и Тасука Хондзё получили Нобелевскую премию по медицине за разработанный ими метод терапии рака. Об этом говорится в официальном Twitter Нобелевского комитета.

Ученые разработали метод терапии рака, который позволяет победить злокачественную опухоль путем замедления действия тормозных механизмов иммунной системы.

Ранее в Гарвардском театре Сандерс прошла церемония вручения Шнобелевской премии — пародии на Нобелевскую премию для исследований, которые «заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». Награду в 10 трлн зимбабвийских долларов получили ученые, доказавшие, что каннибализм во время палеолита был менее питателен, чем современная пища человека, что почтовые марки помогают в фиксации эрекции, а американские горки — от камней в почках.

По материалам hightech.fm
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