Цены на автогаз преодолели психологическую отметку

За выходные украинские автозаправочные сети повысили цены на автогаз, — сообщает enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

На станциях Олас и Фактор автогаз подорожал на 40 коп./л и 20 коп./л, — до 14,95 грн/л и 15,00 грн/л соответственно.

На станциях Авиас, KLO, Катрал и Азовнефтепродукт стоимость СУГ выросла на 10 коп./л. Такие сети как Укрнафта, AMIC, БРСМ-Нафта и Татнефть-АЗС-Украина подняли цену на 0,05-18 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 1 октября составила 15,10 грн/л (+0,05 коп./л).

Ранее цена сжиженного газа на недельных торгах АО Укргаздобыча снизилась на 40 грн/т по сравнению с аукционом прошлой недели.

На прошлой неделе средние оптовые цены СУГ на ГНС достигли 26 000 грн/т, что на 1580 грн/т выше, чем в начале месяца.