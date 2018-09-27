По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (59,786 млн и 53,305 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (62 и 46). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,08-28,08 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 108 активных заявок по доллару на сумму более 129,091 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,1000 – 10 00028,1000 – 3 00028,0900 – 1 00028,0800 – 19 00028,0500 – 1 50028,0500 – 25 00028,0500 – 3 222

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0500 – 5 000

28,0500 – 12 000

28,0500 – 3 000

28,0600 – 25 000

28,0600 – 15 000

28,0600 – 30 000

28,0600 – 2 750





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,0802 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9098 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.