Аброськин рассказал, по опыту каких стран создают и вооружают полицию Украины

Кроме Соединенных Штатов Америки, которые оказывают Украине помощь в создании патрульной полиции и КОРДа, с помощью Канады уже создана тактическая полиция. Но во внимание принимается и опыт работы полиции Хорватии.

Об этом в интервью “Сегодня” рассказал первый заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции МВД Украины Вячеслав Аброськин.

По словам Аброськина, задача тактической полиции, созданной при поддержке Канады – задержание преступников, обеспечение общественной безопасности, борьба с массовыми беспорядками.

“Задачи вроде как у бывшего “Беркута”, но это совсем другое подразделение, с новой идеологией и оснащением. Вы “тактиков” уже могли видеть возле парламента или возле Генпрокуратуры.

С помощью США также создано подразделение КОРД (корпус оперативно-раптової дії). Его задачи — задержание вооруженных преступников, освобождение заложников, проведение иных специальных операций. По функциям похоже на старый “Сокол”, но, опять же, это совсем другое подразделение, по-иному обученное, от стрельбы до специальных приемов. Просто так в КОРД попасть невозможно, нужно пройти непростое обучение, сдать тесты и экзамены, а это удавалось далеко не каждому желающему (их было немало). В основном в КОРД служат офицеры”, – рассказал Аброськин.

Оснащены новые подразделения, по словам Аброськина, не в пример лучше того же “Сокола”, специальные автобусы, автомобили “Тойота Лэнд Крузер-200”, новое снаряжение, оружие, средства связи, форма — словом, все самое современное и передовое. Личное оружие выбирают по душе, есть “Стечкины”, “Форты”, есть даже “Беретты” и “Глоки”.

“Также для нас очень интересен опыт Хорватии, на изучение становления их полиции я потратил довольно много времени, сделал анализ для дальнейшего практического использования при реинтеграции оккупированных РФ наших областей. Хорваты тоже, как мы, воевали, а потом налаживали полицейскую работу в освобожденных населенных пунктах”, – рассказал заместитель главы Нацполиции Украины.