Межбанк: доллар понизился на сохранившейся с пятницы нехватке гривны

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,20/28,23 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации сжатия гривневой ликвидности, о котором дали понять упавшие с уровня 52 914,6 млн грн к отметке 49 327,9 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Думаю, эта динамика – следствие терминации сезона компенсации НДС Казначейством, а также пятничные платежи семи видов налогов, опустошившие «гривневые погреба» у бизнеса.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.06 Киева осторожно приподнялись, обосновавшись на уровне 28,21/28,26 UAH/USD, несмотря на признаки очередного сужения гривневого ресурса.

К 10.30 цены безналичного «американца» немного сузили спред, понизив менее значимые офера: 28,21/28,24 UAH/USD. Все-таки сжатие гривневого ресурса дает о себе знать.

По состоянию на 11.00 доллар на межбанке все еще пребывал на цифре 28,21/28,24 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным равновесием покупок и продаж.

Около 11.11 нехватка гривны дала о себе знать – курс безналичного доллара пополз вниз, оказавшись на уровне 28,18/28,22 UAH/USD. «Американца» продают ради дефицитной с пятницы нацвалюты.

Дополуденная коррекция доллара на межбанке сопровождалась относительной стабильностью ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo, которые остались на отметке 16,00/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,200 / 28,230

евро – 32,655 / 32,684

российский рубль – 0,4285 / 0,4294

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