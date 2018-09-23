В Украине стартовал осенний призыв: продлится дольше обычного

С 1 октября в Украине стартует осенний призыв. В этом году он продлится дольше обычного.

Президент увеличил срок этого призыва с двух до трех месяцев – октябрь-декабрь.

В ходе осеннего призыва на срочную службу призовут 17 960 человек.

В Генштабе объяснили это решение попыткой повысить качество подбора призывников.

При этом в ВСУ заявили, что есть основания, при которых лицо освобождается от призыва – их более 20.

По словам представителя ВСУ, на осуществление этого призыва из бюджета выделяется 64,9 млн грн.

Согласно расчетам, из указанной суммы на 1 человека будет тратиться 4058 грн, из которых 3024 грн составляет выплата денежной помощи, 93 – мероприятия подготовки призыва, свыше 100 грн – питание при перевозке, 250 грн – транспортные расходы на перевозку.