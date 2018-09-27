С сегодняшнего дня начинает действовать новый порядок финансирования страхователей

С 1 октября в Украине начинает действовать новый Порядок финансирования страхователей для выплаты больничных и отдельных выплат пострадавшим на производстве за счет средств ФССУ, целью которого, в том числе, является уменьшение количества проверок.

“Порядок имеет целью перейти к новому формату отношений со страхователями, ориентированного на упрощение, повышение эффективности и минимизацию проверок”, – отметил и.о. директора исполнительной дирекции Фонда Сергей Нестеров.

Как добавил он, главная задача соцстраха сейчас – внедрить новые подходы к обслуживанию страхователей. В частности, документы начнут принимать в электронном виде, будет уменьшаться нагрузки на работодателей.

“Частично за счет увеличения нагрузки на работников рабочих органов, с 1 октября будут осуществлять предварительный контроль правильности начисления выплат. Если в заявлениях-расчетах будут выявлены ошибки, будет диалог с работодателем и рекомендации по устранению недостатков, а не санкции. От проверок страхователей, работающих в рамках закона, мы должны отойти”, – добавил Нестеров.

Кроме того, по его словам, готовится на рассмотрение правления Фонда проект постановления об отмене с 1 января 2019 года отчета страхователей по форме Ф4-ФСС по ВПТ.

В Фонде напомнили, что в соответствии с новым Порядком с 1 октября вступает в силу обновленная форма заявления-расчета, внедряется новый документ – уведомление о выплате средств застрахованным лицам, будет предоставлятсья возможность подачи указанных документов в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи и тому подобное.

Соцстрах заверил, что к приему документов с 1 октября в электронном виде все готово.